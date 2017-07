Benja Vidal quiere acostumbrarse a la UC: "Es un grupo que sale a ganar todos los partidos"

La Universidad Católica sumó con Benjamín Vidal a su cuarto refuerzo para el Torneo de Transición de 2017, tras los arribos de Branco Ampuero, Luciano Aued y Diego Vallejos, potenciando las zonas que preocupaban a Mario Salas y asegurando la defensa tras la salida de Guillermo Maripán.

Para esa tarea llega el ex defensa de Palestino que tras ser anunciado como nueva cara manifestó su admiración por el trabajo que realiza el equipo de San Carlos de Apoquindo: “Como rival es súper difícil, saben a lo que juegan, van al frente, salen a ganar los partidos. Hay un gran nivel de jugadores, es un grupo que sale a ganar todos los partidos”, señaló en palabras que presentó el sitio oficial del club.

Vidal firmó un contrato un contrato con la UC por tres años y medio y en ese período espera devolver al club la confianza depositada en sus hombros: “Es lindo, es un equipo grande. Me pone muy contento y mis seres cercanos también están contentos por la noticia. Solo quiero entrenar luego, para empezar a conocer a los compañeros e integrarme rápido al grupo”.

El zaguero que nació en O’Higgins, además de pasos por Puerto Montt y la Universidad de Chile, se confiesa un admirador del trabajo de Mario Salas y del juego ofensivo de La Franja: “por algo ha conseguido los títulos acá en Católica. Tengo referencias muy buenas, así que contento de estar acá, espero conocer luego al cuerpo técnico, yo creo que me voy a sentir muy cómodo aquí (…) ¿a quién no le va a gustar salir a ganar? Y más con compañeros de calidad, que aquí todos sabemos quienes son. Llegué a una buena institución y me la jugaré con todo”.

La UC tiene tres desafíos para este segundo semestre de 2017 con la Copa Chile, el Torneo de Transición y la Supercopa a la vista, por lo que el jugador de 26 años espera poder pelear en todos hasta el final: “Este es un grupo que sale a ganar todos los partidos, entonces hay que acostumbrarse a eso, a pelear todo. Hay un buen nivel de jugadores, así que vamos a estar preparados para las tres copas… A los hinchas, les digo que voy a entregar todo, en cada pelota y que siempre voy a querer salir a ganar“, finalizó.