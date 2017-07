"Jugar hasta los 38 años", el desafío que se traza Esteban Paredes

Mientras Colo Colo realizaba su intensa pretemporada en La Serena hubo un tema que salió al tapete: la renovación de Esteban Paredes. El goleador de los albos termina su contrato a finales de 2017 y aún no se ha sentado a negociar con los dirigentes de Blanco y Negro para extender su vínculo en el club donde ya es todo un ídolo.

Pese al atraso en las tratativas, el delantero sabe que su futuro está en el Estadio Monumental y espera firmar por dos años más, para cumplir su sueño de ganar la Copa Libertadores y así retirarse en lo más alto a sus 38 años, tal como reconoció en entrevista con El Gráfico Chile.

¿Cuál es tu secreto para, con 36 años, no “aburrirte” de hacer goles y seguir rompiendo marcas?

Netamente, entrenar. Uno tiene que prepararse de la mejor forma y alimentarse bien, pero las ganas de querer más es lo más importante.

Desde el 2015 vienes renovando por un año y se ha hablado del tema en las últimas horas. ¿Por cuántos años más te proyectas?

Me río un poco por lo que sale en los medios, no sé de dónde lo sacan. No he hablado con el presidente ni con la Comisión de Fútbol y ya dicen que renové por dos años. Ya veremos. Dije hace un año que a lo mejor a los 37 me retiraba, pero de repente uno se va sintiendo bien, tiene muchas ganas y creo que dos años más está bien, para darles paso a los jóvenes. A veces bromeo con ellos para que de una vez por todas me quiten el puesto. Espero jugar hasta los 38 y dejar el fútbol de muy buena manera.

¿A quién ves como tu reemplazante natural entre los jugadores de la cantera?

Ahora, a Iván (Morales), concentramos juntos, le hablo mucho y lo aconsejo. También viene otro muchacho, (Luis) Salas, que tiene muchas ganas y juega bastante bien. Vamos a empezar a convivir más con él y esperemos que ambos se metan de lleno en el primer equipo, para que empiecen a quitarme el puesto.

¿Tu sueño es retirarte ganando la Copa Libertadores?

Sería extraordinario, un sueño muy lindo y grande, no sólo mío, sino de todo el plantel, los dirigentes, la hinchada y de Colo Colo en sí mismo.

Es la gran deuda que tiene este equipo, el plano internacional…

Sin dudas, es nuestra gran deuda y vamos a ir por eso, porque es una espinita que tenemos clavada. Primero debemos ser campeones para entrar directo a la fase grupal de la Libertadores, luego avanzar a octavos y después puede pasar cualquier cosa.

Publimetro.cl Paredes no puede olvidar el campeonato que les ganó la U: “Guede nos reconoció que cometió errores” El capitán de Colo Colo analiza con El Gráfico Chile la pretemporada en La Serena y la dolorosa pérdida del último campeonato. Advierte que ya no hay excusas para lograr el título y alaba a su DT y amigo, pese las críticas.

Se aleja de Rusia 2018

Cuando Chile no conseguía anotar goles en la Copa Confederaciones un nombre que aparecía rápidamente era el de Esteban Paredes. Es que el delantero ha respondido cada vez que ha sido llamado de urgencia y eso parecía pasar para el torneo en Rusia.

Con las lesiones de Nicolás Castillo y Felipe Mora, quienes tuvieron que ser desconvocados, el reemplanzante fijo parecía ser el goleador de Colo Colo. Sin embargo, el delantero no fue llamado y tuvo que seguir la Copa Confederaciones desde Chile.

Ahora, a sus 36 años, se ve más lejos que cerca de la selección y no se imagina jugando el Mundial de Rusia 2018.

Esteban Paredes responde de urgencia y así lo demostró con su doblete ante Venezuela / imagen: Agencia UNO

¿Te dolió no estar en la Copa Confederaciones?

Sinceramente, no. Me dolió más que no hayan salido campeones, porque soy un chileno más. La Selección estaba jugando de manera extraordinaria y los que estaban se merecían esa oportunidad, no soy quien para tener problemas con nadie porque no me llamaron.

¿Te ves en Rusia 2018?

Difícil. Esperemos que nuestra Selección nos siga dando alegrías enormes y, por qué no, tal como dijo Bonvallet, ser campeones del mundo.

¿Cómo ves a la generación de recambio? ¿Hay jugadores para suplir a la actual?

Esperemos que sea tan buena como la de ahora. Es difícil sacar una Generación Dorada como la de ahora, pero los jóvenes tienen que aprender de estos muchachos y creerse los mejores, que es su gran virtud.