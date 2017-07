Francisco Arancibia revela el consejo que le dio su tío "Pollito" antes de llegar a la U

El desafío para Francisco Arancibia es grande al transformarse en el nuevo refuerzo de la Universidad de Chile y tener que cumplir con los expectativas de la exigente hinchada del campeón del fútbol chileno, tras tener una buena temporada jugando por O’Higgins.

El puntero sabe la responsabilidad que tiene y en sus primeras declaraciones en el CDA dejó en claro que espera cumplir con el club tras una bonita bienvenida: “Ha sido super lindo como me han recibido, hay un gran grupo que me trata muy bien, cuerpo técnico también, así que contento por el recibimiento que tuve (…) En lo grupal intentaremos conseguir lo mismo del año pasado y en lo personal dar todo de mí, ser titular y una pieza importante y dar todo en esta hermosa institución“, dijo al sitio oficial del club.

Pero el delantero no llegó a la U sin antecedentes previos, porque tuvo el cercano consejo de su tío Eduardo “Pollito” Arancibia, que en sus cinco años con el club supo del cariño de Los de Abajo y la responsabilidad que significa vestir la camiseta azul: “Antes de llegar acá me decía que era difícil de explicar la importancia que tiene estar en este club. Me dijo que esté tranquilo, que haga mi juego y que sea atrevido futbolísticamente, que eso es lo que me caracteriza”, reveló el joven de 20 años.

Azul Azul tuvo que desembolsar $750 mil dólares por el 50% del pase de Arancibia y el delantero cree que con sus características podrá hacer que valga la pena la inversión: “Lo que me caracteriza es la velocidad, encarar bastante y asistir a mis compañeros, voy a intentar mejorar el finiquito para hacer varios goles“, finalizó.