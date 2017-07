Leyendas de la U piden la renovación de Guillermo Hoyos para 2018

“Con Guille y su cuerpo técnico nos ha ido bien así que esperemos que siga pasando”, aseguró el arquero de Universidad de Chile, Fernando De Paul, sobre las negociaciones aún sin resolver que tienen Azul Azul y Ángel Guillermo Hoyos sobre su renovación en la banca de la U para el 2018.

El contrato del entrenador argentino vence en diciembre del 2017 y ante el éxito conseguido en su primer torneo en la U, la dirigencia universitaria está pensando en la prolongación del contrato con el cuerpo técnico hasta, por lo menos, todo el campeonato del próximo año. Sin embargo, la decisión y la palabra final la tiene el propio entrenador, quien está analizando sus opciones.

Un estado de incertidumbre que tiene en ascuas a los históricos ex jugadores de la U, quienes piden la continuidad del cuerpo técnico de Hoyos para seguir con un proceso que esperan dé más frutos en el próximo campeonato y en la Copa Libertadores 2018, luego del mérito conseguido con el título del Clausura 2017.

“A mí me encantaría, porque las continuidades son las que le dan la estabilidad a los equipos. Me parece que sería una buena idea que siguiera, pero estas respuestas las tiene, primero, Guillermo Hoyos con su disponibilidad y después los dirigentes si lo quieren”, aseguró el ex ayudante técnico de los azules, Cristián Castañeda, a El Gráfico Chile.

“Como hincha azul ojalá que sigan todos los que están y se mantenga un plantel con pocos cambios, eso da continuidad pensando en la Libertadores y le da solvencia a un equipo”, añadió Scooby Doo.

Por otra parte, tanto Leonel Sánchez como Diego Rivarola confían en los buenos resultados que puede alcanzar Hoyos en el próximo torneo y que eso irá supeditado a la la renovación del contrato.

“Hoyos viene haciendo un buen trabajo y mientras siga haciéndolo y los resultados se sigan dando, tendría que seguir con nosotros”, señaló Rivarola a este medio.

“Yo creo que se va a quedar porque la U está recién empezando con él y lo que ha hecho ha sido bueno. Se merece que siga un año más como mínimo si es posible”, agregó Sánchez.

El futuro de Hoyos sigue incierto, pero tanto el técnico como la concesionaria piensan sentarse pronto a conversar sobre renovaciones, siempre y cuando el tema de los refuerzos y el nuevo plantel esté zanjado de una vez por todas.