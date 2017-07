Nadal perdió una "guerra", Murray a paso firme y Federer demolió a su rival en Wimbledon

Súper lunes de tenis. La jornada de Wimbledon arrancó con la gran noticia para Chile de la victoria de Hans Podlipnik en el cuadro de dobles, sin embargo, todos los ojos estaban puestos en las máximas figuras que van por el título en el singles. El partido de Rafael Nadal fue el más emotivo.

Fue así como el local Andy Murray (1º de la ATP) saltó a escena para enfrentar al talentoso jugador francés Benoit Paire (46º) por un paso a cuartos, a quien derrotó en dos horas y 23 minutos de juego por 7-6 (1), 6-4 y 6-4. El británico ahora se verá las caras con el estadounidense Sam Querrey (28º), quien se esformó para dejar en el camino al sudafricano Kevin Anderson (42º) por 5-7, 7-6 (5), 6-3, 6-7 (11) y 6-3.

Otro de los focos era la participación de Roger Federer (5º) ante el peligroso búlgaro Grigor Dimitrov (11º), pero el suizo no estaba para sorpresas y en una demostración de tenis le ganó por 6-4, 6-2 y 6-4. El siete veces campeón en Londres se medirá con Milos Raonic (7º), que batió al joven alemán Alexander Zverev por 4-6, 7-5, 4-6, 7-5 y 6-1.

