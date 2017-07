Rosario Central viene por Parot con oferta formal: "Esperamos respuesta entre lunes y martes"

Partió como una alternativa más en carpeta, pero con el correr de los días se transformó en prioridad. Rosario Central está decidido a quedarse con los servicios de Alfonso Parot y ya le hicieron llegar una oferta a Universidad Católica por su pase.

“Es un jugador que nos interesa y por ello ya le hicimos una propuesta a Universidad Católica”, reconoció a El Gráfico Chile el vicepresidente de Central, Ricardo Carloni. Del mismo modo, el directivo dejó en claro los plazos establecidos: “esperamos respuesta entre hoy y mañana”.

La oferta rosarina por el Poncho superaría los US$ 450 mil en los que está fijada su cláusula de salida, por lo que desde el punto de vista económico no habría inconvenientes para que el lateral zurdo, a quien le restan dos años de contrato en la Franja, cruce al otro lado de la cordillera.

Cabe recordar que lo de Parot al elenco dirigido por el ex seleccionado uruguayo Paolo Montero surgió a través del ofrecimiento de intermediarios, quienes propusieron el nombre del formado en Las Condes ante la necesidad del cuerpo técnico de fichar un lateral zurdo.

La primera carta para el ex capitán de la Celeste era Rafael Delgado, futbolista de 27 años que durante el último semestre estuvo bajo la dirección de Sebastián Beccacece en Defensa y Justicia. Su opción no maduró, ya que el propio Delgado prefirió no moverse del cuadro de Florencio Varela.

De concretarse la transferencia, Parot vestirá su cuarta camiseta a nivel profesional, la primera en el extranjero tras sus pasos por Católica, Ñublense y Huachipato. Además, su fichaje en Central implicaría que Cruzados salga al mercado a buscar su reemplazante.