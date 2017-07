Rafal Majka abandona el Tour de Francia tras dura caída en la novena etapa

El polaco Rafal Majka, dos veces ganador del Gran Premio de la Montaña del Tour, anunció su retirada de la carrera francesa al día siguiente de sufrir una caída en la etapa que culminó en Chambéry.

El equipo Bora, privado ya de su jefe de filas Peter Sagan (el eslovaco fue excluido en la 4ª etapa tras provocar un accidente en el esprint, anunció el abandono de su mejor escalador en la jornada de reposo.

Majka sufre “fuertes golpes”, precisó el equipo, que añadió que el ciclista “perdió mucha piel”.

“Me duele todo el cuerpo, pero he tenido suerte de no sufrir fracturas. No puedo explicar exactamente qué ocurrió cuando caí. Mi rueda delantera derrapó. Nuestro mecánico casi se cae cuando traía la bicicleta de repuesto. Tenía que haber aceite o algo parecido en la carretera”, explicó el corredor de 27 años.

“Tras este gran accidente, no tiene sentido continuar luchando. No puedo respirar como consecuencia del dolor”, añadió el polaco, ganador de tres etapas en el Tour y del maillot de mejor escalador en (2014 y 2016).