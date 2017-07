Las similitudes y diferencias del debut de Agustín Orión con el de Justo Villar en Colo Colo

El debut de Agustín Orión en el fútbol chileno no dejó conforme a los hinchas de Colo Colo. Pese a que no tuvo mayor responsabilidad en los goles y tuvo un par de buenas atajadas, su rendimiento no convenció y el expresivo marcador de 4-1 contra La Serena de poco le ayudó. Por eso, el nombre de Justo Villar rápidamente vino a la memoria de los colocolinos, quienes recordaron su buen debut hace cuatro años y su ahora sorpresiva salida del equipo en la previa del inicio del Transición.

El argentino prometía seguridad y liderazgo para su presentación, pero nada de eso ocurrió. Su defensa entregó espacios que fueron aprovechados por la delantera Granate, consolidando una victoria que, a falta del partido de vuelta, podría costarle la temprana eliminación de la Copa Chile al Cacique.

Pese a que el ex Racing tuvo un par de buenas atajadas, la jugada que enfureció a los fanáticos fue su débil reacción en el segundo gol de La Serena, cuando tras un cabezazo desde el costado de Jonathan Suazo, Orión no tuvo la capacidad de contener un remate que entró lentamente a la portería.

El glorioso debut de Villar

Realidad dispar a lo que le sucedió con Justo Villar en su primera experiencia vistiendo la camiseta de Colo Colo. Aunque con la similitud de que también lo hizo en la Copa Chile, un 7 de julio de 2013, cuando enfrentó a Rangers, también como visita, con un resultado diametralmente distinto: su equipo venció por 3-0, dándole seguridad al equipo y conteniendo un penal en un momento trascendental del partido.

“No me sorprende para nada su debut, es un arquero de gran calidad, un tipo con roce internacional, que jugó en Europa, que tiene que ser un aporte para el equipo y no fue la excepción”, dijo en esa época José Daniel Morón, como un presagio de la campaña y del cariño que Villar se ganaría en el Monumental.

Con el paraguayo lejos de Macul, Orión buscará afirmarse en el puesto y para resarcirse tiene dos oportunidades inmediatas con el duelo de la Noche Alba ante Huachipato (miércoles 20:30 horas) y la vuelta del partido de vuelta por la primera fase de la Copa ante La Serena (sábado 15:00)