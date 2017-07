Una preocupación menos para Bravo: Joe Hart busca salir definitivamente del City

La percepción en Inglaterra sobre el nivel de Claudio Bravo sufrió un giro trascendental tras la Copa Confederaciones, en la que se consagró como el mejor arquero de la competición y que le da un nuevo aire en Manchester City de cara a la temporada 2017/18.

Más aún si se confirma el interés por parte de Joe Hart de abandonar el equipo Celeste en este mercado de fichajes. El portero de la selección inglesa expresó sus ganas de partir al no tener cabida en el plantel de Pep Guardiola, que tendrá al chileno y al brasileño Emerson Moraes, de 23 años y transformado en el segundo arquero más caro de la historia, peleando por la titularidad.

El inglés espera una venta rápida, mientras el periódico The Sun informó que el jugador no estará en la pretemporada del equipo en Estados Unidos y que pese a que las negociaciones con el West Ham están avanzadas, la oferta de un préstamo por un año no satisface al club y tampoco al jugador.

Otros interesados también son de la Premier League, con el Newcastle y el Watford como los principales interesados en el jugador, quien viene de una irregular temporada a préstamo en Torino, equipo que fichó a Salvatoria Sirigu para resguardar su portería.