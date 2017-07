Chilavert le ofrece combos a Ruggeri: "Lo desafío a pelear a cinco rounds"

Pese a llevar 13 años alejado de las canchas, José Luis Chilavert mantiene su fama de polémico. Es que a lo largo de toda su carrera, además de ser conocido por su gran rendimiento a nivel mundial, también se caracterizó por sus encontrones con referentes de los clásicos rivales, especialmente en Argentina cuando defendió a Velez Sarsfield.

De los más recordados choques que tuvo fue con Oscar Ruggeri, que quedó inmortalizada por una patada que le lanzó el Cabezón para “quebrar” al arquero en un partido entre San Lorenzo-Velez y que el defensor revivió hace pocos días.

La respuesta no tardó en llegar por parte del ex arquero que, en diálogo con Diario Popular, expresó su idea de desquitarse en una pelea de boxeo: “Con él no tomaría un café. Hace poco dijo que, si volviera a tener la oportunidad, me fracturaría. Ahí te das cuenta de que hay un rencor de su parte. Es muy fácil hacerse el guapo por televisión. Hagamos un desafío, armemos un ring en Vélez o en Boca y peleamos a cinco rounds, a ver quién queda de pie“.

Pero Chilavert no se quedó ahí y además propuso que la recaudación del evento fuera a un hospital, no sin antes tener tiempo para una última provocación, imitando a los mejores peleadores del mundo: “que todo el mundo pague 10 mil pesos (argentinos) la entrada y la recaudación se la damos al Garrahan. Ah, y no vale correr en el ring. Si es tan guapo, lo veremos ahí. A cinco rounds, y el que corre, pierde”.

El Chila vuelve a cuasar polémica fuera de las canchas tras reconocer que golpeó a uno de los 90 hinchas de River Plate que lo insultaron en un avión hace pocas semanas.