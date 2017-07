Novak Djokovic venció y completó el cuadro masculino de cuartos de final en Wimbledon

El tenista serbio Novak Djokovic, segundo cabeza de serie, se impuso este martes al francés Adrian Mannarino y se clasificó a cuartos de final de Wimbledon por novena vez en su carrera.

El serbio, que tuvo que ser atendido por un médico en el hombro hacia el final del partido y jugó los últimos juegos entre muecas de dolor, se impuso por 6-2, 7-6 (7/5) y 6-4 al francés, 51º del mundo, que eliminó a su compatriota Gael Monfils, 14º, en la ronda anterior.

Djokovic, tres veces ganador en Wimbledon, se medirá en los cuartos masculinos del miércoles al checo Tomas Berdych, con el que sólo ha perdido en 2 de las 27 ocasiones en que se han medido.

El partido de Djokovic de este martes era el último que quedaba por disputar de los octavos masculinos y tuvo que ser aplazado el lunes por lo mucho que se alargó -casi 5 horas- el encuentro entre Rafael Nadal y Gilles Muller, con victoria para el luxemburgués.

De esta forma, las parejas de cuartos de final son: Andy Murray (GBR) vs. Sam Querrey (USA), Gilles Müller (LUX) vs. Marin Cilic (CRO), Milos Raonic (CAN) vs. Roger Federer (SUI) y Tomás Berdych (RCH) vs. Novak Djokovic (SRB).