Iquique está listo para la Sudamericana: Jaime Vera vio más de 17 videos de Independiente

Deportes Iquique sufrió varios cambios respecto al plantel que enfrentó la fase grupal de Copa Libertadores y terminó tercero en su grupo, lo que le permitió clasificar a Copa Libertadores, donde enfrentará este miércoles a Independiente (20:45 horas).

Las ausencias de Álvaro Ramos y Rafael Caroca, quienes partieron a México y a la U, respectivamente, son las grandes bajas de un equipo, que según el técnico Jaime Vera “no son fáciles de reemplazar”.

“Grandes modificaciones no tenemos pero si tenemos dos importantes ausencias como es Ramos y Caroca que no son fácil de reemplazar. A mí me gustaría que anduviéramos mejor pero vamos a ver cómo responde la gente que vamos a poner. Estamos contentos con los jugadores que tenemos pero sí estamos más disminuido que el año pasado”, señaló el Pillo antes de viajar a Buenos Aires.

“Gerson Acevedo no es más rápido que Ramos y que Caroca. Espinoza no creo que sea más rápido que Reynero, entonces hay que apostar cuando no tienes velocidad a la técnica”, agregó.

Respecto al rival, el DT de los Dragones Celestes reconoció haber estudiado a fondo a Independiente de Avellaneda.

“La gente de video ha visto más de 17 partidos. Ellos (Independiente) tiempo atrás terminaron su temporada y pueden haber cambios y también contrataciones que se pueden integrar al final. Tienen un equipo rápido, apuestan mucho al contragolpe sobre todo por los costados. Hemos visto todo lo que corresponde y hemos estudiado bien ahora si no se juega bien al fútbol en contra de ellos es difícil ganar”, cerró.