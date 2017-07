Mago Valdivia estará en Copa Chile y pone calma: "Me gustaría ser el mesías, pero esto es colectivo"

El reestreno de Jorge Valdivia con la camiseta de Colo Colo es un hito que los hinchas esperan ansiosamente. Tras once años de su salida del Estadio Monumental, el Mago volvió a los albos como el fichaje estrella, pero los fanáticos aún no han podido verlo en acción y el jugador sigue su puesta a punto para volver a las canchas de la mejor forma.

Pero la espera y ansiedad ya se está acabando y el talentoso mediocampista sumará sus primeros minutos este miércoles, cuando el conjunto de Pablo Guede enfrente a Huachipato por la tradicional Noche Alba. En la que será su presentación pública, Valdivia no podía estar ausente y tendrá que jugar ante los acereros, en un partido que le servirá de puesta a punto para su debut oficial, el próximo sábado ante La Serena por la vuelta de la primera ronda de Copa Chile.

“Físicamente estoy para correr una maratón, pero un partido de fútbol es diferente. Podemos hacer muchos kilómetros en la pretemporada, la diferencia es que no está la competencia. La pretemporada te da el soporte para el resto del año, pero no es lo mismo empezar a correr a las ocho de la mañana que llegar a jugar una final súper importante con Católica, son cosas diferentes”, dijo el Mago en conferencia de prensa sobre su estado físico.

Y al igual que los hinchas, el jugador tiene las mismas ansias y deseos de vestirse nuevamente con la camiseta de Colo Colo y volver a darle alegrías al club que lo formó. “He estado tratando de contenerme en muchas cosas, tengo muchas ganas de jugar y hay una impaciencia tremenda de mi parte. Tengo la misma ilusión y esperanza del hincha, de ser un aporte y ayudar al equipo, darle variantes y alternativas. La pretemporada será un soporte para lo que va a ser mañana (Noche Alba) y el sábado (Copa Chile), donde está pronosticado que voy a estar”, agregó.

Sobre el duro momento que vive el equipo, que viene de caer sorpresivamente por 4 a 1 ante La Serena por la ida de la primera ronda de Copa Chile, Jorge Valdivia fue claro y llamó a no alarmarse y a sacudirse del fracaso en el pasado torneo para así mirar hacia adelante: “Se junta todo con lo que pasó el campeonato pasado. Si siempre vamos a jugar pensando en lo que pasó en el Clausura, se recuerde eso, no vamos a avanzar. Pablo fue muy claro (conversación en el camarín) y la sensación es la misma, de los que jugaron, los que no jugaron, del hincha, que fue muy doloroso perder 4 a 1 con La Serena. No pasa con quien perdiste sino con lo que se vio en la cancha, que no era lo que veníamos trabajando”.

“El semestre pasado fue delicado por lo que se vivió al final, pero no vamos a avanzar si recordamos lo que fue. Acá en la interna se habló una vez y no se vuelve a hablar más. Tenemos que mejorar todos, los que no jugamos y los que jugaron. Estuvimos dos semanas encerrados, entrenando duro, generamos amistad, y nos da tristeza, dolor, e impotencia perder así“, señaló.

Finalmente, Jorge Valdivia puso paños fríos y aseguró que no será él por sí solo quien sacará adelante al club y llamó a la calma por lo que pueda mostrar. “Me encantaría ser el mesías para Colo Colo, pero esto es colectivo y no es individual. Espero ser ese mesías, pero todos somos responsables del cambio que el hincha quiere, que el entrenador quiere. No va a ser un jugador el que va a ponerse el escudo o la capa de superhéroe que va a ganar solo, somos todos. Es claro que algunos tienen más responsabilidad que el otro y son dentro de la cancha, pero son compartidas”, concluyó.

Otros conceptos del Mago Valdivia

La vuelta con La Serena: “Es claro que tenemos que darlo vuelta el sábado y confiamos mucho. En la historia en el fútbol ha habido muchas vueltas que nadie daba garantías en que se podía dar vuelta. Estos es Colo Colo y no podemos pensar en que no se va a hacer, porque ninguno está pensado en que no lo damos vuelta”.

¿Renuncia de Pablo Guede?: “Con Pablo no veo problemas. Tiene la misma fuerza, compromiso, y el respeto del grupo. Tiene las mismas ganas de cambiar esto. Mientras estemos todos juntos y unidos por lo que representa Colo Colo, tarde o temprano llegan los resultados Esperamos que sea más temprano que tarde.

Liderazgo en el camarín: “Dentro del plantel hay varios jugadores que tienen esa personalidad, esa chapa de ser escuchados por los demás. De a poco me he ido integrando con esos jugadores, adaptando a ellos y espero que más allá de todas las palabras, lo más importante es lo que hagamos dentro de la cancha. Eso nos llevará a que esto salga bien”.