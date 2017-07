Benegas se quiere quedar en la U: "Estoy en un club hermoso donde siempre hay chance de pelearla"

La U busca el reemplazante para Felipe Mora, que se fue a México y está muy cerca de cubrirlo, con las inminentes llegadas de Mauricio Pinilla e Isaac Díaz, dos delanteros de peso para el elenco universitario.

Sin embargo, hay otro que podría partir. Se trata de Leandro Benegas, quien tendría ofertas de algunos clubes chilenos, aunque este hecho no nubla al argentino que tiene ganas de quedarse en el actual campeón del fútbol chileno.

“Ahora estoy esperando que empiece la Copa Chile, va a estar lindo, esto es lo que amerita estar en un club tan grande, tener una competencia en cada momento“, dijo el Toro a radio Cooperativa.

Sobre la llegada de nuevos nombres al equipo de Guillermo Hoyos, Benegas expresó que “bienvenido sea y acá va estar la competencia para que a la U le vaya bien, esperamos todos estar a la altura de lo que necesita el club“.

Y ante una posible salida de la U, el ex La Calera, Audax Italiano y Palestino, sentenció que “nadie hablo conmigo, yo como el principal protagonista no sé nada, así que mientras no sepa nada no puedo contestar nada“.

Consultado si le gustaría seguir en el club, el argentino fue claro al decir que “obvio que si, estamos acá, como digo siempre, en un club hermoso donde siempre hay chance de pelearla, donde haya una posibilidad de siempre aportar bienvenido sea y hacerlo de la mejor manera“.

El debut en Copa Chile

Benegas también tuvo tiempo para analizar el estreno en Copa Chile ante Ñublense en Chillán (15:30 horas, domingo), en el cual el elenco de Hoyos buscará dar el primer golpe de la llave por la primera fase.

“Sabemos que será un partido complicado como todos, sabemos que por más que jueguen en otra categoría todos quieren mostrarse, todos quieren mostrar lo que se hizo en pretemporada, y espero que lleguemos de la mejor manera al partido para dar el primer golpe“, sentenció.

Finalmente, sobre la pretemporada del equipo en La Serena, el ariete indicó que “estuvo brava, pero son cosas que son necesarias, nos toca sufrir ese momento que son de mucho trabajo, pero después ojalá se vea en la cancha todo lo que hicimos“.