Colo Colo quiere reencantar a su público con Jorge Valdivia en una "sorpresiva" Noche Alba

Colo Colo tuvo un pésimo inicio de segundo semestre. Perdió un amistoso ante Coquimbo Unido y luego pasó una vergüenza ante Deportes La Serena en la Copa Chile, situación que tiene el ambiente más que complicado en Macul.

Para empezar a enmendar el rumbo y reencantar al público, el cuadro de Pablo Guede disputará la Noche Alba en una fecha poco habitual, ya que siempre se hace en el verano, pero el retorno de Jorge Valdivia lo puede todo.

El Mago sumará minutos este miércoles en la cancha del Monumental ante Huachipato, en un duelo que le servirá al DT de los albos miran en qué nivel estará en campeón de América de cara a su estreno oficial con el equipo de sus amores.

Publimetro.cl Mago Valdivia estará en Copa Chile y pone calma: “Me gustaría ser el mesías, pero esto es colectivo” El mediocampista sumará sus primeros minutos en la Noche Alba, este miércoles ante Huachipato, y su debut oficial será el sábado ante La Serena

“Físicamente estoy para correr una maratón, pero un partido de fútbol es diferente. Podemos hacer muchos kilómetros en la pretemporada, la diferencia es que no está la competencia. La pretemporada te da el soporte para el resto del año, pero no es lo mismo empezar a correr a las ocho de la mañana que llegar a jugar una final súper importante con Católica, son cosas diferentes”, señaló el ex Palmeiras en la antesala al partido.

Guede deberá probar a la mayor cantidad de jugadores frente a los acereros, pero su cabeza está puesta en la revancha del próximo sábado contra La Serena, partido en el cual debe remontar un 4-1 para seguir defendiendo el título de la Copa Chile.

El partido entre albos y acereros empezará a las 20:00 horas, duelo que podrás seguir a través del completo minuto a minuto de El Gráfico Chile.