Cordero cree que puede suplir la baja de Parot en la UC: "Debo acordarme de lo que hacía antes"

Universidad Católica perderá a Alfonso Parot, uno de sus mejores valores durante la última temporada, quien fichará en Rosario Central de Argentina. Y ante su baja, Fernando Cordero cree que está en condiciones de suplir de partida, pues cuenta con la experiencia de jugar en el puesto de lateral izquierdo.

El Chiqui, quien jugó por el sector zurdo de la defensa en los primeros semestres de Mario Salas a cargo de la Franja, fue utilizado por el propio Comandante como puntero durante la última temporada, justamente ante el regreso del Poncho al primer equipo de la Franja a mediados de 2016.

“Por ahora yo estoy de puntero, mientras no me digan nada, yo sigo como delantero. Veremos que pasa más adelante“, sostuvo el ex Unión Española en conferencia de prensa, consultado por el inminente fichaje de Parot en Central y la clara opción que se le abre para regresar a la titularidad en la UC.

Siguiendo con el punto anterior, el 11 cruzado planteó que “llevo harto tiempo en este sistema, cambiar de posiciones no me afecta. Sé jugar de lateral, si bien no soy el mejor jugador en la marca, me esfuerzo en eso y debo acordarme de lo que hacía antes. Si tengo que jugar de lateral, de puntero o de volante lo haré de la misma forma“.

Publimetro.cl La UC podría cerrar su plantel sin un reemplazante para Alfonso Parot El lateral zurdo afina detalles para firmar por Rosario Central, club que desembolsaría US$ 500 mil por su pase.

Cabe recordar que el propio presidente de Cruzados, Juan Tagle, manifestó que podrían cerrar el plantel para el segundo semestre de 2017 sin fichar un nuevo jugador ante la casi sellada partida del ex Huachipato al fútbol de Argentina.

Por otro lado, Cordero habló sobre el regreso de Jeisson Vargas a Católica. “Está entrenando, no sabemos la situación de él. Si llega, para nosotros sería maravilloso, porque sabemos que es un gran jugador, desequilibrante. No sabemos mayores detalles, sólo que está entrenando“.

Continuando con su comentario sobre el ex seleccionado Sub 20, el Chiqui expuso que “sabemos que en Argentina no jugó mucho y que volver a un lugar donde te sientes cómodo para cualquier persona es bueno. Si se da la oportunidad de que vuelva, se va a sentir como en su casa, va a estar más tranquilo, va a estar enfocado en querer jugar y eso le va a servir para volver al lugar que le corresponde“.