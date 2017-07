Djokovic podría perderse el resto del 2017 por lesión: "Nunca había sentido tanto dolor"

Complicado presente para el serbio Novak Djokovic, tras retirarse este miércoles en los cuartos de final de Wimbledon ante el checo Tomas Berdych, debido a una dolencia en su codo derecho que le impidió seguir jugando.

Sin embargo, esto no parece tan sencillo, porque Nole está analizando la opción de no volver a jugar en esta temporada para solucionar su problemas. “Intentaré evitar el quirófano“, confesó en conferencia de prensa.

“Al final del día todos somos seres humanos y tenemos que pasar por estas etapas“, dijo el ex número uno del mundo. “El codo me está molestando hace un año y medio, así desgraciadamente tengo que ponerme en todos los casos, los tratamientos y medicamentos no pudieron ayudarme“, sentenció.

“Desde que tengo esta lesión, nunca antes había sentido tanto dolor. Obviamente no es una buena señal, pero veremos lo que dicen los médicos y de qué manera modificamos el calendario. Tal vez, cabe la posibilidad de que me pierda la segunda mitad del año, posiblemente no pueda jugar el Abierto de Estados Unidos“, dijo el serbio.

“Ahora viajaré a Serbia a estudiar mejor la situación. He hablado con varios especialistas pero ninguno me deja las cosas claras. El objetivo, por supuesto, es evitar el quirófano”, cerró.

El panorama no pinta nada bien para Djokovic, que podría cerrar de esta manera una temporada negra, donde abandonó el Top 3 y en la cual no ha ganado ningún torneo importante.