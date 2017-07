Falleció Chuck Blazer el soplón que destapó el escándalo de corrupción en la FIFA

El estadounidense Chuck Blazer, ex secretario general de la Concacaf y ex dirigente de la FIFA, quien fue un informador clave en el escándalo de corrupción del organismo rector del fútbol mundial, falleció este miércoles a los 72 años, informó su abogado al diario The New York Times.

El que fuera suspendido de por vida de todas las actividades relacionadas con el fútbol profesional por su implicación en los escándalos de corrupción en 2015, padecía cáncer, lo que habría provocado su muerte.

Confirmed: Chuck Blazer, larger than life soccer executive whose final years were dogged by investigation, illness and disgrace, has died. — Andrew Das (@AndrewDasNYT) July 13, 2017

“Su mala conducta, por la cual tomó plena responsabilidad, no debería empañar el impacto positivo que Chuck tuvo internacionalmente en el fútbol“, dijo el abogado al periódico tratando de limpiar su imagen que quedó marcada por actos de corrupción que hicieron crecer de forma exponencial su patrimonio personal.

Blazer tuvo una cercana relación con Chile mientras era funcionario de la FIFA y realizaba inspecciones de campeonatos juveniles entes de ser investigado. Posteriormente y tras transformarse en “soplón” para el FBI, el dirigente se encargó de grabar conversaciones con micrófonos escondidos, destapando la larga trama de corrupción en la institución.