El complejo panorama que tendrá Guzmán Pereira en su regreso a la U

Ricardo Guzmán Pereira vive días de incertidumbre en Universidad de Chile. Luego de salir a préstamo a Peñarol y tener un buen rendimiento, todo apuntaba a que sus días estaban seguros en Uruguay. Sin embargo, las diferencias económicas entre ambos clubes hicieron inviable la estadía en su país natal y ahora tendrá que presentare en el Centro Deportivo Azul frente al cuerpo técnico dirigido por Ángel Guillermo Hoyos.

En una situación nada fácil, en la que el mediocampista y los Carboneros deseaban mantenerlo en Uruguay, lo que finalmente no se dio por términos económicos, el mediocampista retorna desde Uruguay sabiendo que el tiempo fuera lo deja sin espacio en la U.

“Hicimos un gran esfuerzo, pero es difícil que pueda ser renovado acá”, apuntaron a El Gráfico Chile desde la directiva deportiva del cuadro del Manya.

De esta forma, el charrúa deberá presentarse en el CDA para definir su futuro con la dirigencia de los universitarios sabiendo que no está considerado en el equipo del técnico Guillermo Hoyos para el próximo torneo de Transición.

Sumado a la gran cantidad de jugadores que tiene la U para su puesto, Guzmán usaría un cupo de extranjero que, por el momento, está reservado para un posible atacante que pueda arribar a los azules, en caso que ni Mauricio Pinilla y/o Isaac Díaz no regresen a la U.

Guzmán Pereira es recordado por su "garra" en la cancha / Agencia UNO

“Hemos visto hartos delanteros y no sería nacional, por eso tenemos un cupo reservado como extranjero para que podamos traer un delantero. Ya tenemos el nombre, lo hemos conversado y (la parte de) ellos lo saben”, afirmó, en su momento, el gerente deportivo de Azul Azul, Ronald Fuentes, sobre los refuerzos en ataque.

La única alternativa que tiene el uruguayo de quedarse en el CDA sería que, tanto Pinilla como Díaz, ambos chilenos, puedan ser confirmados como refuerzos de los laicos para el equipo de Hoyos, y así pueda quedarse y completar la planilla de foráneos que encabezan Fabián Monzón, Matías Rodríguez, Leandro Benegas y Jonathan Zacaría.

Pero como esta opción es poco probable, en Universidad de Chile, según contaron a El Gráfico Chile, ya le buscan alternativas a Guzmán Pereira. Por el momento el panorama no es fácil y en el mercado nacional no le encontraron alternativas, por lo que salen a mercados extranjeros, específicamente Brasil, para buscarle un club a un charrúa que parece no encontrar lugar alguno.