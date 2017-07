Querrey sacó al campeón Murray y Wimbledon tendrá un nuevo rey

El estadounidense Sam Querrey dio el gran golpe de Wimbledon este miércoles, al eliminar en los cuartos de final al número uno del mundo y campeón defensor Andy Murray en cinco sets.

Murray, ostensiblemente mermado por fuertes dolores en su cadera, cayó eliminado en la fase de los ocho mejores del certamen ante el 28º del mundo, por 3-6, 6-4, 6-7 (4/7), 6-1, 6-1.

Con grandes dificultades para moverse desde el tercer set, el británico no pudo reaccionar ante la potencia de Querrey, convertido en el primer estadounidense en alcanzar las semifinales de un Grand Slam desde que Andy Roddick alcanzara la final en Londres en 2009.

El potente estadounidense barrió con un lesionado Murray por un doble 6-1 en los últimos dos parciales y ratificó que es uno de los jugadores más peligrosos en esta superficie. De hecho, el año pasado había eliminado al por entonces número uno Novak Djokovic.

De momento, el escocés se mantendrá como el mejor del ranking mundial, pero necesita que Djokovic no sea campeón para seguir en la cima del escalafón.

En tanto, Querrey jugará en semifinales con el croata Marin Cilic, que superó en cinco sets al luxemburgués Gilles Muller por 3-6, 7-6, 7-5, 5-7 y 6-1.

For the 2nd straight year, Sam Querrey knocks out the defending champion at #Wimbledon He stuns Andy Murray 3-6, 6-4, 6-7 (4), 6-1, 6-1… pic.twitter.com/DayVkMfnvQ — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2017

#Querrey beats World No. 1 at #Wimbledon for 2nd straight year and becomes 1st American in Grand Slam SF since @AndyRoddick 2009 @Wimbledon. — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) July 12, 2017

#Querrey reaches his 1st Grand Slam SF in his 42nd appearance (most in Open Era) and ends A. Murray's 25-match win streak against Americans. — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) July 12, 2017