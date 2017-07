¿Se queda o sólo un guiño? Arsenal presenta nueva indumentaria con Alexis como protagonista

Mientras Alexis Sánchez hace noticia por sus vacaciones junto a la actriz Mayte Rodríguez, el delantero también tiene la mente puesta en su futuro futbolístico donde varios medios ingleses lo sitúan como nuevo jugador del Manchester City.

Sin embargo, el Arsenal, aún dueño del pase del tocopillano, lanzó un guiño al mundo: El conjunto Gunners presentó una nueva equipación para la temporada 2016-2017 con Alexis como protagonista a través de su sitio oficial.

La publicación se da justo en momentos en que el futuro del tocopillano es una verdadera incertidumbre, si bien puede tratarse de una campaña de marketing, lo cierto es que los hinchas ya empiezan a especular con una posible continuidad de Alexis por una temporada más en los Cañoneros.

Presenting our new @pumafootball third kit for 2017/18.

Get yours here 👉 https://t.co/6GJKSvMYYT pic.twitter.com/vA3q7Kk5hq

— Arsenal FC (@Arsenal) July 12, 2017