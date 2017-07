La sinceridad de Jorge Valdivia tras su redebut con Colo Colo: "Me falta mucho"

Jorge Valdivia volvió a vestirse con la camiseta de Colo Colo después de once años. En una Noche Alba dedicada especialmente para él, el Mago jugó de titular ante Huachipato y en su redebut mostró destellos de su talento. Un pase de toco y otro de espalda bastaron para que el público lo aplauda y empiecen a ilusionarse con lo que pueda hacer en los partidos oficiales.

Pero, pese a que tomó algo de ritmo ante los acereros, el propio jugador es consciente que aún se tiene que poner a punto para estar al cien por ciento y mostrar su repertorio completo. Por eso, ante los acereros sólo jugó los 45 minutos iniciales, tal como lo hizo todo el resto del equipo titular que estuvo en el Monumental para la tradicional presentación de refuerzos.

“Ya pasó la ansiedad de volver a jugar, pasó lo de mentira y ahora empieza lo de verdad. Me falta mucho para poder responder al nivel que quiero, pero estoy feliz de volver al club que me vio nacer y me dio mucho. Soy consciente que me falta mucho, pero hay que llegar con trabajo, dedicación y disciplina para estar a la altura que el hincha quiere. Me falta por mejorar y sé que no hay tiempo para que ese proceso de acondicionamiento sea natural, tiene que ser rápido”, señaló Jorge Valdivia

Sobre el presente que vive Colo Colo tras caer por 4 a 1 ante La Serena en la ida de la primera ronda de la Copa Chile, el Mago dijo que “conscientes que tenemos un partido duro el sábado y que tenemos que mejorar. Pablo sigue teniendo el respeto de todos, la misma ambición y deseos de dar vuelta esto. Las críticas van a ser siempre constructivas y sirven para que mejoremos. Dentro del plantel somos críticos y el primero en serlo es el entrenador. Estamos tranquilos”.