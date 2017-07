Ajax lo confirma: Jugador que sufrió infarto presenta lesiones cerebrales "graves y permanentes"

El sábado pasado, mientras Ajax disputaba un amistoso en Austria frente a Werder Bremen, el centrocampista Abdelhak Nouri se desplomó en pleno campo de juego, sufriendo un paro cardíaco y generando la conmoción de todo el estadio y de sus compañeros quienes observaban con pánico la escena, mientras el jugador era asistido por el cuerpo médico.

Por suerte la situación logró ser controlada y el joven holandés de 20 años fue trasladado en helicóptero hasta un hospital donde se confirmó que sufrió una arritmia cardíaca.

Sin embargo, pese a que el volante se encuentra estable, el conjunto de Amsterdam emitió un comunicado donde confirmó la peor noticia. Nouri presenta lesiones cerebrales graves y permanentes.

“#Ajax siente una gran tristeza por la noticia según la cual ‘Appie’ Nouri fue diagnosticado con lesiones cerebrales graves y permanentes”, anunció el club en su cuenta de Twitter. “Nuestros pensamientos y oraciones se dirigen a él y a su familia en estos difíciles momentos”, agregaron.

#Ajax are deeply saddened by the news that Appie Nouri has been diagnosed with serious and permanent brain damage… (1/2) #StayStrongAppie

…say anything about his recovery, as his brain function cannot be tested properly as long as he is kept asleep. (2/2)#StayStrongAppie

— AFC Ajax (English) (@AFCAjax_EN) July 10, 2017