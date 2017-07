Mueven millones: Dallas Cowboys de la NFL es el club deportivo más caro del mundo

Los Dallas Cowboys, que militan en la NFL del fútbol americano, son considerados como el equipo deportivo más valioso del planeta. La franquicia estadounidense está avaluada en unos 4.200 millones de dólares, según la revista especializada en negocios y finanzas.

El conjunto texano ostenta por segundo año consecutivo esta marca y supera en este ranking a New York Yankees (béisbol) y al Manchester United (fútbol) cuyos valores de mercado son 3.700 y 3.690 millones de la divisa norteamericana.

El dominio del fútbol americano es claro y, según Forbes, se debe a “la entrada en servicio de nuevos estadios también permite a equipos de la NFL que aumenten su valor. Los Cowboys han establecido un modelo de negocio que todos los demás equipos quieren emular“.

El top ten de este listado lo completan los siguientes clubes: Barcelona y Real Madrid (fútbol), New England Patriots, New York Giants y San Francisco 49ers (fútbol americano), además de New York Knicks y Los Angeles Lakers (básquetbol).

Las estimaciones de cada conjunto se basan en valoraciones realizadas por la mencionada publicación en la NFL, NHL, NBA, MLB, Fórmula 1 y Náscar.