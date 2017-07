Mayweather vs. McGregor: la "guerra" sube de tono con fuertes insultos y desafíos

Floyd Mayweather usó la bandera de Irlanda e imitó el caminado de Conor McGregor para burlarse de él, mientras el europeo ‘robó’ la cartera del púgil estadounidense y criticó el poco dinero que había en ella este jueves en Toronto en el segundo cara a cara antes de su pelea del 26 de agosto.

‘Money’ Mayweather se vio más desafiante esta vez, a diferencia del primer encuentro entre ambos peleadores del martes en Los Ángeles, y llegó bailando al escenario especialmente montado.

Enseguida se acercó al publico, pidió una bandera de Irlanda, se la puso en la espalda y empezó a caminar como McGregor, para después hincarse durante casi un minuto mientras miraba a su rival.

‘The Notorious’ McGregor, de nuevo vestido con un traje azul ajustado al cuerpo, agarró la cartera de Mayweather, la abrió y dijo: “¿Solo cinco mil dólares? ¿Eso es todo lo que tienes aquí?“.

Floyd Mayweather picks up an Ireland flag. Conor McGregor picks up Floyd's bag.

"There's only five grand in here!" https://t.co/U3H5AYNs6w

— #TheBJJMasters (@thebjjmasters) July 12, 2017