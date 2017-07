Monzón confiesa la ambición de la U: “No queremos perder el hambre de seguir ganando”

Universidad de Chile se coronó campeón del último torneo nacional con un gran rendimiento en la parte final. Los universitarios quieren mantener esta senda ganadora en todas las competiciones, partiendo por la Copa Chile, torneo en el que debutan este domingo 16 de julio ante Ñublense. El argentino Luciano Fabián Monzón, habló en la previa del duelo ante los chillanejos y recalcó la necesidad de renovarse en el éxito.

“El Clausura costó pero lo hemos logrado, la ambición es no perder el hambre de seguir ganando, ir paso a paso y trabajar todos los días para intentar ganar todo. La U es una institución importante que se le exigen títulos“, aseguró en conferencia el ex lateral de Boca Juniors.

Luego, ahondó en el debut de los laicos en Copa Chile: “Es un partido difícil porque la Copa Chile es una competencia dura, además siempre está en la U la presión ya que es el último campeón y ellos se van a querer jugar la vida. Será un lindo partido“, señaló.

También abordó la pretemporada en cuarta región y su importancia para afrontar este semestre. “Creo que nos venimos preparando para ponernos en mentalidad ganadora. El trabajo en La Serena fue duro, hacia mucho tiempo que no tenia un entrenamiento tan dedicado y fue bueno para todos porque necesitábamos aumentar las capacidades físicas. La competencia es parte del juego y siempre va a jugar el que el técnico considere que está mejor”, explicó en conferencia de prensa.

“Después de la operación en este último trabajo me sentí bien, me exigí al máximo, lo pude lograr y hoy dejé de lado el tema de la lesión. Pienso en jugar y si no me toca seguiré entrenando y a disposición. Me despierto todos los días con ganas de mejorar y trabajar“, comentó el defensa trasandino sobre la lesión que lo mantuvo largo tiempo alejado de las canchas.

El ex jugador del Catania de Italia también analizó el posible arribo de Mauricio Pinilla a la tienda azul: “Sería un importante refuerzo, lo he visto siempre en la selección, su forma de jugar. Sé que las negociaciones con su equipo (Genoa) han estado complicadas, pero si él tiene el interés de llegar a la U todo se hará más fácil“.

Para cerrar, elogió al técnico azul, Ángel Guillermo Hoyos, quien fue fundamental para el despegue azul que terminó con el título del pasado Clausura 2017.

“Desde que llegó ‘Guille’ ha mejorado todo, no sólo en lo grupal sino que en trabajo y dedicación. Tiene un grupo de trabajo dedicado, están haciendo horas extras para darte un entrenamiento con el fin de progresar. Lo que ha hecho ya lo han conocido, es una persona que no es tan seria, tiene parte de humor y eso hace que las personas se acerquen a lo que el requiere, lo humano. Desde que llegó él ha mejorado mucho todo”, finalizó.