"Juego aéreo, fiero en la marca y buen centro": Parot se describe en su llegada a Central

Alfonso Parot comienza una nueva aventura futbolística lejos de la Universidad Católica y en su primer contacto con los hinchas de Rosario Central, su nuevo club, demostró la confianza en sus capacidades para triunfar en el fútbol argentino.

El lateral izquierdo se calzó la camiseta como refuerzo canalla y de inmediato, tal como en la cancha, entró fuerte a la hora de describir sus principales características: “Tengo buen juego aéreo, soy fiero a la hora de marcar y mi principal virtud es el corazón, voy siempre para adelante, y tengo buen centro”, señaló tras la firma del contrato que lo ligará al club de la provincia de Santa Fe por tres años.

Pero la instancia no sólo sirvió para hablar de sus propias cualidades, además el chileno se ganó inmediatamente a la hinchada del club que tiene una fuerte rivalidad con Newell’s Old Boys: “Es una hinchada muy grande, comprometida con el club y uno de los equipos grandes. Me imagino un estadio lleno gritando los goles del equipo”, sentenció, entusiasmado por su primera experiencia fuera del país.

El Poncho pasó con éxito los exámenes médicos y está listo para incorporarse a los trabajos del técnico uruguayo Paolo Montero: “Mis expectativas son altas, espero estar a la altura de un club tan grande y serio como es Central. Espero que salga todo bien para mí, para que también ocurra con el equipo”, finalizó el ex jugador cruzado.