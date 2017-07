Poncho canalla: Alfonso Parot fue oficializado como refuerzo de Rosario Central

El futbolista chileno Alfonso Parot se convirtió oficialmente en jugador de Rosario Central. A través de un comunicado en su sitio oficial, el conjunto argentino confirmó la llegada del lateral que militaba a Universidad Católica.

“Tras el acuerdo alcanzado con la Institución chilena, Rosario Central adquirirá el 85% del pase del defensor chileno, quien estará firmando un vínculo con el Canalla por tres años“, informó el conjunto canalla.

Antes del comunicado oficial, Parot habló con los medios rosarinos tras superar los chequeos médicos correspondientes. Consultado por su estilo de juego, el Poncho declaró que “saco buenos centros, tengo buen ida y vuelta, trato siempre de jugar, en Católica siempre te enseñan a salir jugando desde atrás, a reventar pocas pelotas. Mi principal virtud es el corazón“.

El zurdo, de 27 años, también dijo estar enterado de lo que significa Rosario Central para la ciudad y el clásico con Newell’s, confesando que habló con el ex cruzado Tomás Costa sobre el elenco canalla.

“Estoy bien al tanto de lo que es acá, feliz de conocer una ciudad futbolera. Me comentaron que es una ciudad muy futbolera, linda, que me voy a adaptar rápido, que es un lindo club y muy serio. Tomás Costa siempre me decía que le gustaría verme jugar acá y ahora se está dando“, sentenció.