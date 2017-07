Malas noticias para Colo Colo: Jorge Valdivia no jugará la revancha ante La Serena

Una mala noticia recibieron Colo Colo y Jorge Valdivia este jueves. Esto porque el transfer del Mago aún no llega, pese a que el volante había informado que ya estaba en el país y se perderá la revancha ante Deportes La Serena por Copa Chile.

En Blanco y Negro realizaron tratativas durante toda la jornada, pero desde los Emiratos Árabes Unidos no recibieron buenas noticias, puesto que el documento recién estaría llegando el domingo.

De esta manera, el estreno oficial del mediocampista tendrá que seguir esperando y podría darse en la Supercopa de Chile ante Universidad Católica.

Es más, el propio Mago en su cuenta de Twitter manifestó su molestia al no poder jugar la revancha ante los Granates, donde el actual campeón de la Copa debe revertir el 1-4 que recibió en el duelo de ida.

😩😩😩😭😭😡😡😡😡 — Jorge Valdivia (@el_mago_oficial) July 13, 2017

Meneses explica los motivos

El gerente deportivo de Blanco y Negro, Óscar Meneses, se encargó de aclarar los motivos por los cuales se retrasó la llegada del CTI del Mago y que le impedirán jugar ante La Serena.

“Jorge no va a jugar con La Serena. La irresponsabilidad es de la Federación Árabe de no mandar el transfer de Valdivia. La solicitud del transfer no es de mi responsabilidad, es de otra persona en el club, si hubiera sido mi responsabilidad yo tenía que haber solicitado el transfer”, dijo Meneses.

“Lo que pasa cuando se solicita un transfer es tener un contrato con un jugador y lo que necesitas es que presenten los finiquitos. Cuando Jorge se vino de Al Wahda no trajo su finiquito y cuando se firman los contratos que fue el jueves de la semana pasada”, agregó.

Meneses profundizó con el tema y agregó que “el acuerdo marco estaba firmado en el acuerdo e intención de todas las partes y después se empiezan a afinar todos los detalles donde se dieron dos plazos y este contrato ya estando en La Serena se afino todo entre el representante Mauricio Valenzuela y el presidente Aníbal Mosa y el día viernes se inscribió a Jorge Valdivia en la ANFP y después se solicita el finiquito el cual llegó este lunes”.

“Y acá voy a entrar en un detalle que lamentablemente se entera después, los árabes no trabajan el día viernes y sábado, entonces se produce un desfase con las horas y días y perdemos un día medio con esto”, finalizó.