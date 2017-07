Venus Williams y Garbiñe Muguruza buscarán ser la reina de Wimbledon 2017

La tenista española Garbiñe Muguruza y la estadounidense Venus Williams sellaron este jueves su pase a la final de Wimbledon tras vencer con autoridad a sus rivales, en sus respectivas semifinales.

La hispana barrió a la eslovaca Magdalena Rybarikova, revelación del torneo, por un doble 6-1. Finalista en 2015, la jugadora de 23 años nacida en Caracas, número 15 del mundo, se medirá en la final a Williams (11ª), que derrotó a la británica Johanna Konta (7ª) por 6-4 y 6-2.

La mayor de las hermanas Williams, cinco veces campeona del torneo en el pasado, se clasificó para su novena final de Wimbledon, y buscará su primer major en nueve años. Su última corona fue en la Catedral en el 2008.

Entre 2000 y 2008, Venus fue campeona cinco veces en Londres. La ex número 1 del planeta, ahora 11ª del ránking WTA, ganó otros dos títulos del Grand Slam, en el Abierto de Estados Unidos en 2000 y 2001.

En la histórica pista central, la jugadora estadounidense demostró su potencia en los intercambios y aprovechó la debilidad de la segunda bola de Konta, que soñaba con ser la primera británica campeona en Wimbledon desde que lo lograra Virgina Wade en 1977.

Por su parte, Muguruza aplastó a su rival en apenas 1 hora y 5 minutos de partido, con un imponente juego desde el fondo de pista, y se garantiza entrar en el Top-8 del circuito a partir del próximo lunes, lugar que había abandonado tras caer en octavos de final en Roland Garros.

El duelo entre ambas será el sábado a las 09:00 horas de Chile.

