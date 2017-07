Cilic impone sus términos ante Querrey y avanza a su primera final en Wimbledon

El croata Marin Cilic (6º) se clasificó para su primera final de Wimbledon tras vencer al estadounidense Sam Querrey (28º) en cuatro sets, por 6-7 (6/8), 6-4, 7-6 (7/3) y 7-5.

El ganador del Abierto de Estados Unidos de 2014 se convirtió en el segundo croata en alcanzar la final del emblemático torneo londinense, después de su ex entrenador Goran Ivanisevic, que fue campeón allí en 2001. El rival de Cilic el domingo en la final será el ganador de la semifinal Roger Federer-Tomas Berdych, que también se juega este viernes.

Cilic, al que entrena ahora el sueco Jonas Bjorkman, tuvo que esperar a su undécima participación en Wimbledon para llegar al último partido del torneo.

Su mejor resultado hasta este 2017 en Wimbledon eran los cuartos de final, donde había caído en las tres últimas ediciones. El año pasado estuvo cerca de llegar a las semifinales, pero perdió ante Federer, después de desaprovechar tres bolas de partido a favor.

Para Cilic será su segunda final del Grand Slam, tres años después de su título en Nueva York, donde venció a Federer en semifinales y luego al japonés Kei Nishikori en la final.

En la pista central del All England, Cilic hizo caer a un gigante de su misma altura (1,98 metros), imponiéndose en la ‘batalla de los aces’ (25 contra 13 de Querrey).

Después de haber dejado pasar una oportunidad en el primer set -llegó a ir ganando 4-1 en el tie break-, el croata se recuperó de la pérdida de la primera manga, para terminar imponiendo su mejor tenis.

