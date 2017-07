Colo Colo prepara sorpresiva formación para ir por la remontada ante La Serena en Copa Chile

Colo Colo ha vivido movidos días. Además de la goleada por 4 a 1 que les propinó La Serena en la ida de la primera ronda de Copa Chile, en el Estadio Monumental siguen lamentando el atraso en la llegada del pase de Jorge Valdivia desde Emiratos Árabes. Error que no le permitirá estar en la revancha ante los papayeros y que significó el despido de Óscar Meneses como gerente deportivo de Blanco y Negro.

Por eso, Pablo Guede, que tenía considerado al Mago, tuvo que mover las piezas para dar con un once inicial y tuvo que armar su equipo sin el mediocampista. Pero Valdivia no será la única baja del técnico, ya que tampoco podrá contar con la presencia de Esteban Pavez, quien no fue citado tras asegurar que no estaba concentrado por estar negociando su salida de los albos para emigrar a Atlético Paranaense.

Con este panorama, sumado a que tampoco citó a Ramón Fernández, Gonzalo Fierro ni Brayan Véjar, Colo Colo saldrá a la cancha con una sorpresiva formación y una de las principales novedades será el ingreso como titular del juvenil Benjamín Berríos, quien jugó en el once estelar que tuvieron los albos en la Copa Chile ante Huachipato, donde vencieron por 1 a 0.

El once que presentará Pablo Guede será con: Agustín Orión; Fernando Meza, Julio Barroso, Felipe Campos; Gabriel Suazo, Claudio Baeza; Nicolás Maturana, Benjamín Berríos, Jaime Valdés, Octavio Rivero; Esteban Paredes

El partido de vuelta por la primera ronda de Copa Chile entre Colo Colo y La Serena se jugará este domingo, a contar de las 15:00 horas en el Estadio Monumental.