Hoyos en su estilo: comparó a delantero juvenil con el Kun Agüero y destacó los ojos de Isaac Díaz

La emoción es el sentimiento que estuvo presente durante toda la conferencia de prensa de Guillermo Hoyos. Después de recibir la camiseta que confirmaba la renovación de su contrato hasta diciembre de 2019, el técnico de Universidad de Chile dejó en evidencia su dicha y por eso se dio el tiempo para mostrar el buen ambiente que se vive en el Centro Deportivo Azul.

Asustado por ser raptado en plena conferencia por sus dirigidos, tal como pasó con el arquero Fernando De Paul hace una semana, Hoyos hizo reír a varios con sus comentarios, especialmente al ser consultado por los reemplazantes que tendrá su goleador Felipe Mora.

De esa forma, el entrenador argentino destacó los ojos del recién presentado Isaac Díaz, valoró la jerarquía de Mauricio Pinilla, y también volvió a comparar a uno de sus jugadores con un futbolista de nivel planetario como el argentino Sergio Agüero.

“Lo que más me gustó de él (Díaz) son sus ojos (risas). Es en serio porque son el fondo del alma y lo vi muy puro y transparente y ya me empaché. Se me fue el Guaje, eso sí, pero llegó el Kun, que es como le pusimos a (el juvenil Nicolás) Guerra”, afirmó Hoyos.

“Cuando hablamos de jugadores de jerarquía ahí tiene que estar Mauricio (Pinilla). Él es un jugador que ha marcado 14 años en el fútbol europeo y eso no es fácil”, añadió sobre el aún delantero del Genoa italiano.

Hoyos volvió en su estilo y ahora se preparará para el debut oficial de su equipo en este segundo semestre de 2017, cuando el domingo (15:30 horas) enfrente a Ñublense en Chillán, en partido válido por la ida de la primera fase de la Copa Chile.