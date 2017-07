Isaac Díaz avisa en su llegada a la U: "Vengo experimentado y con roce"

Universidad de Chile está terminando de armarse para el Torneo de Transición y este viernes presentó a su quinto refuerzo: Isaac Díaz. El Torito de Fresia vuelve a Universidad de Chile, club donde estuvo en 2013 y 2014, tras tres años jugando en el extranjero y se convirtió en uno de los jugadores para reemplazar al emigrado Felipe Mora, quien se marchó al Cruz Azul tras ser el goleador del Torneo de Clausura donde la U fue campeón.

Precisamente, esa experiencia en el extranjero fue la que resaltó Díaz en su llegada al cuadro dirigido por Guillermo Hoyos: “Vengo experimentado y eso me ha ayudado bastante. Vengo con todas las ganas y a buscar ganarme un puesto, quiero ser un aporte y dejar algo en la institución que tanto quieres. Esos tres años afuera me dieron un roce, experiencia, y eso lo quiero demostrar acá”.

“Mi objetivo es salir campeón con la U, es algo que siempre he querido. Es el club de mis amores y quiero ser campeón, sumarme al buen trabajo del club. He seguido toda la actualidad por la redes y televisión. Vengo a ser un aporte, estar a disposición del cuerpo técnico, y seguir con el trabajo que han hecho. Vengo a ganarme un puesto, si me toca jugar por dentro o por fuera, tengo que hacerlo. Tengo que estar al cien para que me ocupe (Hoyos) donde estime inconveniente, quiero ser un aporte y adecuarme a lo que me diga el técnico“, agregó.

Además, sobre la lucha que habrá con Leandro Benegas y Mauricio Pinilla, quien sellará su retorno en los próximos días, para ganarse un puesto, el Torito de Fresia fue claro: “Será un gran aporte a la institución (Pinilla), tener jugadores de esa calidad ayuda al club. Con Benegas somos parecidos en el juego, pero cada uno tiene un plus diferente. Él tiene cualidades que yo no tengo y viceversa. El técnico toma la decisión, sé que es un gran jugador (Benegas) y ambos pelearemos el puesto. Es una decisión técnico y uno acata lo que dice el técnico”.

Finalmente, sobre su antiguo paso en Universidad de Chile, el atacante señaló que “en lo personal me fue bien en los goles, pero no era un buen momento del equipo. La salida me llevó a un contrato tentador y tomé la decisión de partir. Cuando llegué por primera vez a la U venía de Ñublense y me fue bien, pero no así al equipo. Es difícil jugar como hincha porque sientes la presión de responderle a la gente, entonces la camiseta de la U pesa y hay que defenderla a muerte. Hay que saber cómo defender esta camiseta”.