Meneses descarta quiebre entre Guede y un Barroso que asoma como titular ante La Serena

La semana en Colo Colo no ha sido tranquila. A la goleada que recibieron ante Deportes La Serena y la posterior discusión que se generó en el camarín del estadio La Portada entre un par de jugadores y el cuerpo técnico, se le sumó la suplencia de Julio Barroso en la Noche Alba donde superaron por 1-0 a Huachipato.

La participación del Almirante en el equipo de suplentes sirvió para las especulaciones de un posible quiebre entre el defensa nacionalizado chileno y el entrenador Pablo Guede. Sin embargo, ahora el Almirante asoma como titular para la revancha ante los Granates y el gerente deportivo de Blanco y Negro, Óscar Meneses, aseguró que no existe problema alguno entre el zaguero y el DT.

“Lo desmiento categóricamente. Hay 30 jugadores en el plantel de Colo Colo y si Julio juega o no, es una decisión del técnico. Estamos en un terreno de especulaciones y puedo decir que no hay ningún problema entre Julio Barroso y Pablo Guede“, sostuvo Meneses.

“No hay nada. Si a Julio lo dejan afuera lo entiende y lo acepta, con el carácter que tiene se entregará al máximo para recuperar el puesto. No es tan complicado como lo quieren ver desde afuera”, agregó.

Además, aseguró que el puesto del técnico no está en discusión y no se evaluará su continuidad en caso de fracasar en la primera ronda de la Copa Chile, ya que deben remontar un complicado 4 a 1 en contra ante La Serena. “La continuidad de Guede no está en juego. Colo Colo en su condición de local tiene que hacer sentir su jerarquía, tengo confianza que lo daremos vuelta. Veremos lo que pasa en el campo de juego y ojalá podamos seguir avanzando”.

Finalmente, aseguró que en Colo Colo hicieron todos los trámites a tiempo para contar con el CTI de Jorge Valdivia, pero que el documento recién llegará el domingo y por lo mismo se perderá la revancha ante los Granates, que se disputará este sábado a partir de las 15:00 horas en el estadio Monumental.