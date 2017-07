DT del Cruz Azul le mandó un fuerte recado a Mora y al plantel: "Esta camiseta es más que un resultado"

Cruz Azul presentó su nueva indumentaria para el Apertura 2017 con Felipe Mora como uno de los futbolistas del plantel que fue utilizado como “modelo”. La Máquina cementera continuará con su tradicional camiseta azul como primera opción, dejando como alternativas una blanca y otra negra.

En medio del evento, Paco Jémez, el técnico español de los aztecas, fue enfático en señalar que espera que los jugadores se den por completo al equipo y no repitan las malas campañas de los últimos años.

“Vamos a defender la camiseta adonde quiera que vayamos. La tenemos que sentir, esta camiseta es más que un resultado”, recalcó el hispano dirigiéndose a sus futbolistas entre los que se cuentan, además del ex Universidad de Chile, a los seleccionados chilenos Enzo Roco, Francisco Silva y Martín Rodríguez.

“Para nosotros va a ser un orgullo defender esta camiseta porque tiene mucho detrás, hay mucho sentimiento guardado, sonrisas, lágrimas, éxitos, fracasos, ilusión, trabajo y sacrificio”, continuó.

“Eso lo tenemos que sentir, esa es la palabra porque si no somos capaces de sentir no podremos transmitir y si no transmitimos no seremos capaces de conmover y emocionar a la gente que nos sigue y entonces si, habremos fracasado”, remató.