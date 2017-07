Expectación en Francia por Bielsa: “En el campo siempre pasa algo cuando hay un equipo del Loco”

La nueva Revolución Francesa de Marcelo Bielsa ya está en marcha. Tras su alabado paso por el Olympique de Marsella, el Loco está de vuelta en tierras galas para comandar al Lille, que pretende dejar atrás su última campaña en la Ligue 1, donde remató 11º, su peor ubicación desde la temporada 2002-03.

El ex DT de la Roja, como es habitual, arrancó con todo. De entrada “cortó” a 11 integrantes del plantel, entre ellos varios referentes, como el arquero nigeriano Vincent Enyeama, el capitán Rio Mavuba (el tercer jugador que más veces ha defendido la camiseta del equipo y único sobreviviente del último título, en la campaña 2010-11) y el delantero Éder, héroe de la selección portuguesa campeona de Europa.

Otro al que desechó fue a Marvin Martin, el segundo fichaje más caro en la historia de la institución, por quien en el 2012 se desembolsaron 11 millones de euros. Por el contrario, Los Dogos son el club del torneo francés que más ha invertido en el presente mercado de pases, con cerca de 51 millones de euros y 11 caras nuevas, ninguna que supere los 25 años.

No es un chiste de gallegos

A mediados de enero, asumió como dueño de la institución el empresario gallego Gerard López. Al mes siguiente se confirmó que Bielsa, su amigo, era el elegido para sentarse en la banca, aunque recién iniciaría su trabajo a partir del segundo semestre.

Lejos de contar un chiste, en su asunción, el flamante propietario planteó como meta instalar al equipo entre los tres primeros de la Ligue 1, pese a la horrible última campaña, donde por momentos incluso estuvo complicado con el descenso. Sin embargo, el objetivo deportivo también tiene su contraparte económica.

“Es el nuevo proyecto del club: comprar jóvenes, con un entrenador que podrá mejorarlos y hacerlos progresar, y después venderlos mucho más caros”, explica Antoine Maumon, periodista de L’Équipe que cubre el día a día de Los Dogos. A esto se debe la salida de los históricos, aunque también hay implícita una limpieza de camarín.

“El Lille no funcionaba bien. Mavuba tiene su reputación y ya debía irse, porque llevaba muchos años”, cuenta el redactor del prestigioso medio galo. “Y Éder no es un jugador destacado en la liga francesa, no tenía su puesto asegurado y ya no era necesario”, agrega.

“Va a ser una atracción para la liga francesa”

Maumon comenta que, por el momento, la de Bielsa es una “revolución silenciosa”. Sus primeros días de trabajo, como de costumbre, se caracterizaron por el hermetismo.

“No hemos visto prácticamente nada. Sólo pudimos asistir a 15 minutos de un entrenamiento”, cuenta el periodista, más allá del primer amistoso de la pretemporada, este sábado ante el Reims. “Es una incógnita, porque ha cambiado a casi todos los futbolistas. Eso es algo que no se ve nunca acá”, complementa.

Sin embargo, el redactor advierte que esperar una campaña similar a la del Olympique asoma complicado. Los recursos no son semejantes.

“No tiene los mismos jugadores. Ahí tenía internacionales como Payet o Mandanda. No es la misma plantilla. Sólo va a tener jóvenes, sin un líder carismático. Va a ser diferente”, avisa.

Pese a ello, las expectativas por la presencia del rosarino son altas. Los medios están atentos a esta nueva aventura del ex seleccionador chileno en territorio galo.

“Lo cierto es que va a ser una atracción para la liga francesa. En L’Équipe, por ejemplo, vamos a escribir mucho más sobre el Lille porque está él. En Francia, la afición, en particular la del Marsella, lo adora y para nosotros es uno de los mejores entrenadores del mundo. En el campo siempre pasa algo cuando hay un equipo del Loco”, cierra.