Federer y su receta para lograr su octavo Wimbledon: "Continué creyendo y soñando, y aquí estoy"

Roger Federer se quedó con el título de Wimbledon tras superar al croata Marin Cilic por parciales de 6-3, 6-1 y 6-4. El suizo logró así su octava corona en el pasto londinense, siendo la 19ª consagración en un Grand Slam.

Además, no cedió un solo set en toda la competencia, increíble marca que demostró su solidez en el pasto sagrado. El helvético no ocultó su emoción tras la definición y recordó sus últimos años en el circuito, marcados por las lesiones y la irregularidad, sobre todo el 2016, temporada en la que no sumó títulos.

“Continué creyendo y soñando, y aquí estoy. Hay que creer que uno puede alcanzar tales alturas. Después del último año no sabía si volvería a estar aquí“, expresó luego del juego el tenista de 35 años.

“Tuve aquí dos finales duras con Novak Djokovic (las perdió en 2014 y 2015), pero continué creyendo”, agregó luego la raqueta número 3 del ranking mundial.

Para cerrar, Roger se mostró esperanzado con defender la corona en 2018: “Espero que éste no sea mi último partido aquí, quiero volver el año que viene”, aseguró.