Federer no tuvo piedad con Cilic y se quedó con su octava corona en Wimbledon

El Gráfico Chile / EFE

El suizo Roger Federer conquistó el torneo de Wimbledon por octava vez y se convirtió en el jugador que más veces ha ganado este Grand Slam, y el más veterano en lograrlo, al derrotar este domingo en la final al croata Marin Cilic por 6-3, 6-1 y 6-4, en una hora y 41 minutos.

Un ace final, el octavo de su cuenta, hizo que Federer se hiciera con su decimonoveno título ‘major’ y que rompiera la igualdad que mantenía en Wimbledon con el británico William Renshaw, hombre récord en los albores de este grande, y el estadounidense Pete Sampras, ya en la era Open, con siete.

Cilic, campeón del Abierto de Estados Unidos en 2014, se vio perjudicado por una lesión en la planta del pie izquierdo, por la que lloró desconsoladamente al término del tercer juego del segundo set (3-0).

The record is broken.

For an historic eighth time, @rogerfederer wins the #Wimbledon men's singles title… pic.twitter.com/L6Yckp7qVq

— Wimbledon (@Wimbledon) July 16, 2017