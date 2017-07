Hamilton se adjudicó el GP de Gran Bretaña y estrechó la lucha por el título mundial con Vettel

Lewis Hamilton se quedó con el Gran Premio de Silverstone, Gran Bretaña, y estrechó la lucha por el campeonato ya que quedó a sólo un punto del líder, el alemán Sebastian Vettel. El británico hizo valer la localía y, a bordo de su Mercedes, lideró la carrera de punta a punta.

Completaron el podio los finlandeses Valtteri Bottas (Mercedes) y Kimmi Raikkonen (Ferrari). El germano, por su parte, sufrió un pinchazo en la parte final de la prueba y pasó la meta en la séptima posición, puntuando apenas.

Con este triunfo, Hamilton logró la cuarta victoria de la temporada y sumó 176 puntos en el Campeonato Mundial de pilotos, escoltando al alemán de Ferrari que lidera la clasificación con 177.

La próxima fecha de la Fórmula 1 se disputará en Hungría, el 30 de julio en el circuito de Hungaroring y podría resultar clave en la definición del título.

HAM: "That was a feeling I can't describe. I'm so proud that I could do this for these fans" #BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/A0oDkAJlBK

— Formula 1 (@F1) July 16, 2017