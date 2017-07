Tour de Francia: Bauke Mollema se quedó con la 15ª etapa y Chris Froome sigue como líder

Bauke Mollema se llevó la 15ª etapa del Tour de Francia que tuvo lugar entre Laissac Severac y Le Puy en Velay. El holandés cubrió los 189,5 kilómetros de la prueba en 4 horas 41’47” y fue acompañado en el pódio de esta etapa por el italiano Diego Ulissi y el francés Tony Gallopin.

Por su lado, Chris Froome tuvo una accidentada carrera ya que sufrió un pinchazo a 38 kilómetros de la meta. Igualmente, el británico logró volver a la pista para mantener su ventaja en el liderato general.

El ciclista de Sky aprovechó que ninguno de sus seguidores (Fabio Aru, Romain Bardet y Rigoberto Urán) le recortó segundos en esta etapa.

El británico está a 18, 23 y 29 segundos del italiano, el francés y el colombiano, respectivamente. Ahora, la ronda gala tendrá su segunda, y última, jornada de descanso este lunes 17 de julio. Luego, los competidores se meterán de lleno en la recta final camino a París.

