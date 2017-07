Celta prepara el adiós de Marcelo Díaz: "Estamos trabajando en su salida pero no hay nada concreto"

Marcelo Díaz fue declarado transferible por el Celta de Vigo tras no entrar en los planes de Juan Carlos Unzué, nuevo técnico de los gallegos. En este escenario, el seleccionado chileno debe buscar un nuevo club para seguir con su carrera.

Son varios los clubes que estarían interesados en Carepato: Flamengo, Tigres y Real Betis son los que han sonado con más fuerza.

Felipe Miñambres, director deportivo de los celestes, aclaró el panorama del ex Universidad de Chile al señalar que “Marcelo lo que quiere es jugar, sentirse importante y nosotros lo que también queremos es que él pueda estar en un sitio en el que pueda tener minutos. Estamos trabajando en esa salida pero no hay nada concretado“.

Luego, el hispano comentó el supuesto interés de los andaluces. “He hablado con Lorenzo Serra Ferrer -Vicepresidente deportivo de Betis- y no me ha comentado nada del interés. Marcelo ahora está de vacaciones, por él hay rumores pero a nosotros no nos han llegado esas ofertas“, señaló

“Estamos en contacto con él y con su agente para encontrar lo mejor para las dos partes“, cerró el directivo.