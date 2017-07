Douglas Costa reveló que fichó en la Juventus por consejo del Rey Arturo

Douglas Costa dejó el Bayern Munich para recalar en Juventus. En el club bávaro trabó una gran relación con Arturo Vidal, quién hizo el camino inverso ya que pasó de la Vecchia Signora al campeón alemán.

El ex Bayer Leverkusen fue clave en la decisión que tomó el veloz extremo de llegar a Italia. Costa, en medio de su presentación con el multicampeón italiano, aseguró que “Arturo es un gran amigo, me explicó lo grande que es la Juventus y su repercusión en todo el mundo“.

También, el ex Shakhtar Donetsk elogió a su nueva escuadra y al Calcio, destacando la decisión que tomó para llegar al club de Turín, donde será dirigido por Massimiliano Allegri.

“La Juventus es un gran equipo que siempre me ha gustado ver porque tiene un juego de alto nivel, y en cuanto he tenido la oportunidad de formar parte de ello no lo he desaprovechado. El campeonato italiano me gusta mucho. Es un fútbol físico, donde hay mucho contacto y me adaptaré rápido“, enfatizó.

Publimetro.cl Douglas Costa se va de Bayern Múnich y es el flamante refuerzo de Juventus El extremo izquierdo brasileño parte del campeón alemán para firmar en el monarca del fútbol italiano.

El futbolista recordó la última final perdida por la Juventus en Champions, 4-1 ante Real Madrid, y prometió que ayudará a alcanzarla nuevamente en esta nueva edición.

“Una final siempre es muy complicada, pero yo estoy aquí para ayudar a conseguir ese objetivo de nuevo. En Cardiff faltó un poco de suerte, que es algo necesario en una final. Espero ayudar al equipo a alcanzar la Champions. Nunca la he ganado, pero tengo la sensación de estar en el equipo correcto y en el momento adecuado“, tiró.

Para cerrar, comentó la dupla ofensiva que formará con Gonzalo Higuaín, rememorando otro tándem exitoso del que fue parte: “Creo que haremos grandes cosas en Juventus. Gonzalo es un delantero que me gusta mucho. Puedo darle una gran cantidad de asistencias y espero repetir el año extraordinario (2014) que tuvimos con Luiz Adriano en el Shakhtar“, concluyó.