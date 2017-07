La insólita búsqueda de equipo por redes sociales de un campeón mundial en Alemania 2006

Cristian Zaccardo es un lateral italiano que fue parte del plantel de la Azurra que obtuvo el Mundial que se disputó en Alemania el 2006. En la cita germana actuó en tres partidos, ante Ghana, Estados Unidos y Ucrania, sumando 158 minutos como alternativa del inamovible Gianluca Zambrotta.

Zaccardo quedó sin club, tras dejar el Vicenza de la Serie C (tercera división del Calcio) y al no tener ofertas no encontró nada mejor que buscar una opción por… redes sociales.

La forma que utilizó el zaguero de 35 años para encontrar un nuevo destino llamó la atención: recurrió a la red social laboral Linkedln para dar a conocer su libertad de acción destacándose como “un jugador serio, profesional y fuerte que podría jugar dos años más a gran nivel“.

Además del título en la Copa del Mundo, Zaccardo logró llegar al poderoso AC Milan como hito cumbre de su carrera en 2013.

Sus mejores campañas las desarrolló en el Palermo y el Parma, en la banda derecha o el centro de la zaga. Ahora, ya en el epílogo de su carrera, quedó libre tras desvincularse del Vicenza.