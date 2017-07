Una vida juntos: Francesco Totti formará parte de la directiva de la Roma

Francesco Totti dejó de ser futbolista profesional en mayo de este 2017, tras jugar algunos minutos en la victoria de Roma ante Genoa por 3-2 en el último partido de la temporada 2016-17 de la Serie A italiana.

El ahora ex jugador sólo defendió a la escuadra capitalina durante su carrera y lo hizo por 25 años, sin interrupciones, lo que es un hecho muy poco común en el fútbol actual.

Y ahora, el campeón del mundo con Italia en 2006 confirmó que será parte de la directiva del club de la Loba, aunque aún no se define qué cargo específico ocupará, extendiendo su vínculo con el elenco de toda su vida.

“Terminó la primera parte de mi vida de futbolista y ahora empezará otra más importante como directivo, con el deseo de que pueda hacer lo que hice en el campo durante muchos años“, señaló confirmando la noticia.

Sobre su función en el club romano, argumentó que “me tomé un tiempo para pensar y eso me ayudará a entrar con serenidad en este club y entender en qué rol me encuentro mejor. Estaré a disposición. Necesitaré seis meses, un año o dos, no lo sé, para adaptarme“.

Para cerrar, recordó su último día como futbolista en el Olímpico y la emotiva despedida que le brindaron los hinchas del elenco giallorossi: “Ese día nunca pasará para mí. Era demasiado emocionante. Se cerraban 25 años de mi historia con Roma. El fútbol me dio mucho y yo traté de hacer lo mismo“.