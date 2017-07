Jeisson Vargas feliz con su regreso a la UC: "Es mi casa, son como mi familia"

Universidad Católica oficializó este martes el retorno de Jeisson Vargas a San Carlos de Apoquindo. Luego de un paso para el olvido por Estudiantes de La Plata, el joven delantero de 19 años vuelve al club que lo formó y lo hará por seis meses, luego que la UC sellara el préstamo con Montreal Impact, club dueño de su pase.

En su vuelta a los Cruzados, el jugador valoró el hecho de tener una nueva oportunidad de sumar continuidad y más aún si es en el club donde creció y dio sus primeros pasos como futbolista. En sus primeras declaraciones como jugador estudiantil aseguró que su objetivo principal es tener regularidad y lograr el título del torneo de Transición.

“Estoy contento y agradecido por el recibimiento. Me siento bien y me hace bien estar con las personas que realmente me conocen y saben todo de mí. Llego muy contento de estar contento con compañeros que he vivido muchas cosas. Se ve un equipo competitivo y espero entrenar bien para ganarme un puesto“, dijo Vargas al sitio oficial de la UC.

Al ser consultado sobre su relación con Mario Salas, técnico que le dio la oportunidad en el primer equipo y con quien se coronó campeón, el joven atacante sólo tuvo palabras de agradecimiento: “está tan entusiasmado como yo que esté acá. Sabe las condiciones que tengo y ha sabido llevarme muy bien en el tiempo que estuve acá y que fuimos campeones”

Finalmente, sobre los objetivos que se traza en su vuelta a Universidad Católica, Jeisson Vargas concluyó que “lo que yo hago es jugar al fútbol y espero tomar la regularidad que no tuve el año pasado, entreno para ser campeón. El semestre pasado no fue una gran experiencia en lo futbolístico, pero agarré experiencia en lo personal. La UC es mi casa, son como mi familia“.