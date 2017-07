Joe Hart deja atrás el calvario en el City de Guardiola y ficha en el West Ham

El arquero inglés Joe Hart, cuyo pase pertenece al Manchester City de Claudio Bravo, fue finalmente prestado por una temporada a West Ham United, de la Premier League.

Hart, de 30 años y 71 partidos con el equipo de Inglaterra, firmará por una cesión con opción de compra por cerca de 10 millones de libras.

“Es importante para mi jugar fútbol y tener la oportunidad de llegar a un club como West Ham es grandioso“, dijo a West Ham TV en sus primeras palabras como jugador “hammer”.

“Volver a la Premier League para jugar en un gran club como West Ham es muy importante, estoy esperando que llegue la temporada“, señaló.

En esa línea, Hart dijo que “siempre me ha gustado este club, creo que tendrás problemas para encontrar a alguien, aparte de los fanáticos directos de Londres, que no aman al West Ham. Tiene algo especial, tiene mucha historia y siempre me ha gustado jugar contra ellos“.

“El equipo se fue al Estadio Olímpico y con Slaven (Bilic, el entrenador) ha tenido un gran momento. Hablé con él y siempre lo he considerado un gran manager. Hizo un gran trabajo con Croacia y también acá, cuando tuve la opción de venir no fue una decisión difícil de tomar“, añadió.

El portero perdió su ascendencia en el vestuario citizen tras la llegada la temporada pasada del entrenador español Josep Guardiola, quien no confió en él por su juego de pies. Hart salió cedido al Torino italiano, donde tampoco convenció, tras el arribo de Bravo al cuadro celeste.

El arquero, que ha jugado más 300 partidos con el City desde 2006, parece tener difícil la vuelta a su -todavía- actual equipo, toda vez que el club fichó el pasado mes de junio al brasileño Ederson Moraes (Benfica) por 40 millones de euros.

Welcome to the family… pic.twitter.com/tx5cpRQDfg — West Ham United (@WestHamUtd) July 18, 2017

A message to you from our new man!#WelcomeHart pic.twitter.com/Myoet8Mlxe — West Ham United (@WestHamUtd) July 18, 2017