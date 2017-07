El eterno Manu Ginóbili jugará un año más en la NBA

Manu Ginobili se decidió. El crack del básquetbol argentino jugará una temporada más con San Antonio Spurs en la NBA, dejando atrás los rumores por su retiro tras 15 campañas.

Según contó el periodista Adrian Wojnarowski de ESPN, uno de los principales profesionales que cubre el mejor básquetbol del mundo y experto en primicias, confirmó que Ginóbili y los Spurs están terminando el vínculo por una campaña más.

De ser así, el argentino disputará su 16ª campaña en el equipo de Texas, que dirige Gregg Popovich. Allí conquistó cuatro anillos de campeón en 2003, 2005, 2007 y 2014.

El resto es que los Spurs oficialicen el trato y den a conocer los detalles de la operación con el jugador que ya tiene 40 años.

