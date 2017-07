Matthews gana su segunda etapa del Tour de Francia que mantiene a Froome como líder

El australiano Michael Matthews (Sunweb) logró este martes su segundo triunfo parcial en el Tour de Francia al ganar al esprint la decimosexta etapa, con final en Romans sur Isere, la víspera de la llegada a los Alpes.

En una etapa de 165 km con salida en Le Puy en Velay, el británico Chris Froome (Sky) mantuvo el maillot amarillo de líder en una jornada en que el gran perjudicado fue el irlandés Daniel Martin (Quick Step) que se quedó cortado respecto a los favoritos debido al fuerte viento y perdió el quinto puesto, que vuelve al español Mikel Landa (Sky).

Martin, que quedó cortado en los últimos 15 km, entró a 51 segundos del grupo de 22 ciclistas que llegó en cabeza, entre los que estaban los colombianos Nairo Quintana y Rigoberto Urán.

El irlandés pasó al séptimo lugar, ya que también fue superado por el británico Simon Yates, que entró también en el grupo de cabeza de 22 ciclistas y que es ahora sexto.

Quel sprint ! Revivez le dernier kilomètre de l'étape ! / Relive the last kilometer of the stage and this crazy sprint! #TDF2017 pic.twitter.com/9M97RQf454

— Le Tour de France (@LeTour) July 18, 2017