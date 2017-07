Esteban Pavez parte a Atlético Paranaense con la misión de volver a la Roja: "Es mi sueño"

Esteban Pavez tuvo un agitado fin de semana para definir su futuro de cara al segundo semestre de 2017. Con el objetivo de salir de Colo Colo para buscar nuevos horizontes, el medciocampista analizó las ofertas que llegaron por su carta y finalmente optó por fichar en Atlético Paranaense, desechando una opción de partir a Qatar por una oferta que se reactivó durante los últimos días.

Así, el mediocampista tomó este martes sus maletas y emprendió rumbo a Brasil para fichar en el equipo de Curitiba. Antes de tomar el vuelo a tierras brasileñas, Pavez reconoció que parte al fútbol brasileño para tener opciones de ser seleccionado y jugar el Mundial de Rusia 2018: “Prioricé la parte futbolística, mi idea está en volver a la selección. Lo otro era bueno en lo económico, pero no me llenaba al cien. Jugar allá (Brasil) es otra cosa, me motivó, y se vive con más pasión que acá. Estoy para un fútbol más competitivo, todos saben que hace un tiempo estaba buscando esta posibilidad. Me toma maduro, ha aprendido de las cosas que han pasado, de los errores y las virtudes. Salgo de la mejor manera, muy maduro”.

Además, sobre las trabas que puso Blanco y Negro para su salida por la idea que tenían de generar más dinero con la venta, el formado en Colo Colo, que este martes fue al Monumental a despedirse de sus compañeros, prefirió evitar polémicas y señaló que “es obvio que priorizan las cosas del club. Querían venderme por más plata, pero ya llevaba harto tiempo en Colo Colo y necesitaba esta oportunidad, dar un paso en mi carrera. Le tengo cariño a la institución y afecto a mis compañeros. Tenía ganas de partir por un tema futbolístico, es un paso importante y tengo sentimientos encontrados. Me motiva ir a Brasil, es competitivo, y mi sueño es estar en la selección“.

“En Colo Colo siempre hay presión, siempre hay que ganar y salir campeón. Tengo fe que lo darán vuelta y el fin de semana ganarán (primera fecha del Transición). El profesor trabajó bien, la pretemporada fue buena, y la revancha sí o sí la van a ganar”, dijo Esteban Pavez sobre el momento que viven los albos.

El mediocampista, con su partida al Atlético Paranaense, sumará su primera experiencia en el extranjero y defenderá a su quinto equipo, luego de jugar en Colo Colo, Rangers, Unión Temuco y San Marcos de Arica.